Kvinde fødte i en af Kenyas lange valgkøer

En kvinde fødte en lille datter i en kø uden for et valglokale i det vestlige Kenya. Den højgravide kvinde, Paulina Chemanang, mærkede ingen tegn på den forestående fødsel, da hun gik hjemmefra for at stemme.

Kenyanerne trodser flere timer lange køer og nogle steder dårligt vejr for at komme til valgstederne og stemme ved tirsdagens valg.

- Jeg havde ingen veer, de kom så snart jeg ankom her, fortæller hun til den lokale radiostation Capital FM.

Paulina Chemanang fik hjælp fra andre og fødte sin datter på valgstedet. Efter en tur til den lokale sundhedsklinik vendte hun tilbage for at afgive sin stemme.

Kenyanerne går så meget op i at deltage i valget, at ambulancer har fragtet patienter i sygesenge til valgstederne, så de kan komme til at stemme, skriver Reuters.

Valgstederne lukkede klokken 17 lokal tid (klokken 16 dansk tid), men flere steder holdt længere åbent for at lade alle vælgere i de lange køer få lov at stemme.

Valgdagen er forløbet fredeligt, lyder meldingen fra myndigheder i alle egne af landet. Enkelte steder har valget været kortvarigt afbrudt af styrtregn eller nogle få tekniske problemer.

Kenyas valg har tidligere været præget af vold, særligt i 2007, hvor mistanker om valgsvindel udløste flere måneders blodige uroligheder, der kostede over 1100 mennesker livet og sendte hundredtusinder på flugt.

Valget til præsidentposten følges med særligt stor spænding. Den siddende præsident, Uhuru Kenyatta, forsøger at blive genvalgt, men oppositionens kandidat, Raila Odinga, er ifølge målingerne lige i hælene på ham.

Kenyanerne vælger også medlemmer til parlamentet og lokale styrer.

Der er næsten 20 millioner registrerede vælgere ud af en befolkning på mere end 40 millioner.

De første resultater ventes klar i løbet af onsdag. Det endelige valgresultat skal offentliggøres senest en uge efter valget.