Kvinde dræber 30 i Irak med selvmordsbombe

Byen Musayab i det sydlige Irak er ramt af et blodbad, efter at en kvinde har sprængt et selvmordsbombebælte på et marked i byen.

Kilderne oplyser, at kvinden skjulte en bombe under sin burka.

Musayab ligger øst for byen Kerbala, der er en hellig by for shiamuslimer.

I en erklæring udsendt af nyhedsbureauet Amaq tager den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) skylden for den blodige bombe.

Islamisk Stat er sunnimuslimsk.

Angrebet på den sydirakiske markedsplads kommer på et tidspunkt, hvor IS er meget trængt i millionbyen Mosul i det nordlige Irak.

Her har Iraks hær - støttet af den internationale koalition - været i offensiven mod IS siden oktober i fjor.

Det var fra en moské i Mosul, at IS i 2014 udråbte det, som bevægelsen kalder et kalifat i de IS-kontrollerede områder af Irak og Syrien.

Den østlige del af Mosul blev erobret tidligere i år, og Iraks hær er nu i offensiven mod IS i den vestlige del.

Samtidig angriber kurdiske militser den syriske by Raqqa, der regnes for IS-hovedstaden i Syrien.