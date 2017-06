Kvart billion og 64.000 job afhænger af visnende koralrev

Det skriver The Guardian.

Rapporten konkluderer, at det vil få vidtrækkende konsekvenser for den australske økonomi, hvis ikke der bliver gjort mere for at beskytte revet.

Ifølge rapporten beskæftiger revet direkte og indirekte 64.000 mennesker. Og hvert år bidrager det med 6,4 milliarder dollar til den australske økonomi.

Men både job og indtjening vil forsvinde i takt med den tiltagende blegning af revet, lyder advarslen i rapporten.

- Revet spiller en afgørende rolle for økonomien og beskæftigelsen i Australien, står der i rapporten.

Med 39.000 direkte tilknyttede job står Great Barrier Reef for flere arbejdspladser end en række af Australiens største virksomheder.

Det gælder både telegiganten Telstra, luftfartsselskabet Quantas og hele olie- og gasindustrien.

Rapporten bliver udgivet samtidig med, at miljøorganisationer kæmper en indædt kamp mod et nyt indisk kulmineprojekt i delstaten Queensland.

Projektet vil ifølge aktivister have store konsekvenser for revet, der er truet af stigende havtemperaturer.

- Denne rapport viser tydeligt, at Great Barrier Reef er en skat, der er for stor til at lade gå til grunde. Den tvinger os alle - individer, virksomheder, organisationer og regeringer - til at reagere og sikre, at vi ikke svigter dette naturvidunder, siger John Schubert, formand for Great Barrier Reef Foundation.

Queenslands miljøminister, Steven Miles, mener, at rapporten er vigtig, da delstaten kæmper for at få mere føderal støtte til bevarelsen af revet.

- Vi kunne helt sikkert bruge mere støtte fra regeringen. Dette er et nationalt aktiv, siger han til Channel Nine News.