Kuwait henretter syv personer ved hængning

Blandt de henrettede er et medlem af den royale familie. Han er dømt for at have slået et familiemedlem ihjel.

Blandt de hængte er et medlem af den regerende familie i landet samt en kvinde, der i følge de lokale myndigheder, skulle have brændt 57 personer ihjel ved et bryllup.

De tre kvinder og fire mænd er de første, der er blevet henrettet i golfstaten siden 2013.

To er personerne stammer fra Kuwait, to fra Egypten samt henholdsvis én person fra Banglasdesh, Filippinerne og Etiopien, skriver den offentlige anklager i en erklæring.

Sheikh Faisal Abdullah Al-Sabah, der er den første royale, der bliver henrettet i Emiraterne, blev dømt til hængning for at have skuddræbt din fætter tilbage i 2010.

Nusra al-Enezi, den kvindelige henrettede fra Kuwait, blev dømt for at have sat ild til et bryllupstelt under et bryllup i 2009. Enezi skulle have kastet benzin over teltet, inden hun antændte det.

Motivet til ildspåsættelsen menes at være hævn, efter at hendes daværende mand havde fået en ny kone. I alt 57 personer omkom i branden, deriblandt mange kvinder og børn.

Bryllupstragedien beskrives som en af de værste hændelser i Kuwaits kriminalhistorie.

Amnesty International kalder henrettelserne for "chokerende og dybt foruroligende".

- Ved at genoptage udførslen af henrettelser har Kuwaits myndigheder bevist en ondskabsfuld modvilje mod retten til at leve og samtidig signaleret en svækkelse af menneskerettighederne, siger Samah Hadid fra Amnesty International.

Amnesty International har bedt Kuwait om at genoverveje afskaffelsen af dødsstraffen.