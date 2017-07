Kurdisk efterretningsleder: Islamisk Stats leder er i live

En højtstående leder fra en kurdisk efterretningstjeneste i Syrien siger til Reuters, at han "er 99 procent sikker på, at Islamisk Stats leder, Abu Bakr al-Baghdadi, er i live og opholder sig syd for den syriske by Raqqa".

Der har været spekulationer om, at han er blevet dræbt.

- Baghdadi er helt afgjort i live. Han er ikke død. Vi har informationer om, at han er i live. Vi mener, at det er 99 procent sikkert, at han er i live, siger kilden Lahur Talabany til Reuters.

- Glem ikke, at hans rødder går tilbage til epoken med al-Qaeda i Irak. Han gemte sig for sikkerhedsstyrkerne. Han ved, hvad han gør.

Efter mere end otte måneders hårde kampe blev den nordirakiske storby Mosul for en uge siden erklæret befriet fra Islamisk Stat, som havde kontrolleret byen siden 2014.

Samtidig er Islamisk Stat ved at blive nedkæmpet i deres bastion i Raqqa i Syrien.

- Efter disse tilbageslag er Islamisk Stat ved at ændre taktik, selv om moralen i gruppen er lav. Islamisk Stat vil udkæmpe en oprørskrig og minde om al-Qaeda på steroider, siger Talabany.

Han siger, at de fremtidige ledere af Islamisk Stat ventes at blive tidligere efterretningsofficerer, som har tjent under Iraks tidligere diktator Saddam Hussein.

Observatørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder meldte for få dage siden al-Baghdadi dræbt.

- Vi har bekræftede oplysninger om hans død fra flere ledere - deriblandt en leder af første rang i Islamisk Stat i Deir al-Zor, sagde Rami Abdulrahman, som leder observatørgruppen.

Baghdadi, som er manden, der stod i spidsen for Islamisk Stats kalifat, blev meldt dræbt i slutningen af juni.

Han er også ved flere tidligere lejligheder blevet erklæret både død og såret af forskellige aktører i krigene i Irak og Syrien. Beviser for hans død er ikke lagt frem.

Ruslands forsvarsministerium sagde 17. juni i år, at IS-chefen var dræbt i et luftangreb i Syrien.

Baghdadi har ry for at være en hensynsløs taktiker, som har formået at tiltrække tusindvis af unge jihadister, og som både har lyttet til radikale islamister og militære strateger fra Saddam Husseins tidligere hær.