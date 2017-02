Kupanklagede i Tyrkiet troede de kæmpede mod terrorister

I en specialbygget retssal uden for Ankara står 330 tiltalt for at have deltaget i sidste års kupforsøg.

330 er tiltalt, og rundt i landet venter tusindvis af andre på at blive stillet for en dommer.

Tirsdag er en omfattende retssag indledt mod folk, der anklages for at have deltaget i sidste års fejlslagne militærkup i Tyrkiet.

Hvis de dømmes, risikerer de op til livsvarigt fængsel for forsøg på at styrte præsident Recep Tayyip Erdogan og hans regering og opløse parlamentet.

240 af de tiltalte har siddet fængslet, skriver nyhedsbureauet Anadolu.

Flere af de tiltalte fortalte på førstedagen, at de troede, de deltog i en aktion mod terrorister.

Det er en specialbygget retssal, der er bygget til formålet i Sincans fængsel. Den kan rumme over 1500 tilhørere.

Mange af de tiltalte kommer fra en militærskole i Ankara. Anklagerne mod dem lyder på drab og drabsforsøg.

Den første, der blev afhørt i retten, var kadetten Abdulkadir Kahraman. Han fortalte, at han på kupnatten havde fået at vide af sin kommandant, at der havde været et terrorangreb, og at det var grunden til, at soldaterne fik udleveret ammunition.

Andre af de tiltalte gav lignende forklaringer.

Præsident Erdogan har beskyldt sin tidligere allierede, den muslimske lærde Fethullah Gülen, for at være kuppets bagmand. Gülen lever i dag i eksil i USA.

Rundt om i landet venter en række retssager på at gå i gang mod mange tusinde, der anklages for at have taget del i kuppet.

43.000 soldater og civile har været fængslet efter kuppet 15. juli sidste år.

Undtagelsestilstanden, der blev indført efter kupforsøget, er stadig i kraft i Tyrkiet. Over 300 mennesker mistede livet under det fejlslagne kup.