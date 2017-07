Kun få i Mosul har kræfter til at fejre sejr over IS

BBC rapporterer, at chancerne for at finde overlevende under de sammenstyrkede bygninger er meget små - blandt andet fordi temperaturerne i byen er ekstremt høje.

- Jeg talte i telefon med min bror. Han lå fanget under murbrokkerne. Men pludselig var forbindelsen væk, siger en grædende mand til BBC.

Kun få har kræfter til at fejre befrielsen af Mosul. Familier, som forlader de ødelagte bydele omkring byens ældre kvarter, mangler vand og mad. Mange af dem efterlader familiemedlemmer, der er blevet dræbt under kampe og bombardementer.

Militante fra Islamisk Stat holdt stadig stand mandag formiddag på en lille stribe land i den gamle bydel vest for floden Tigris. Det er dagen efter, at den irakiske premierminister besøgte soldater i Mosul for at lykønske dem med sejren over Islamisk Stat i byen.

Den irakiske general Haider Fadhil fra landets specialstyrker siger, at selv efter hæren har erobret de sidste områder i Mosul med støtte fra den amerikanskledede koalition, så vil oprydningsoperationer fortsætte i en periode på grund af sovende celler og lureminer.

Irakiske officerer siger, at de mener, at Islamisk Stat stadig har hundredvis af krigere i området, og at de bruger deres familier som menneskelige skjold.

- Der er ikke nogen præcise overslag for antallet af krigere fra Islamisk Stat, der sidder omringet her, siger general Abdul-Ghani al-Asadi.

Han siger, at de fleste civile i den gamle bydel er familiemedlemmer til krigere fra Islamisk Stat.

Ifølge The New York Times har krigere fra Islamisk Stat taget uniformer fra dræbte irakiske soldater og sneget sig ud ved at foregive at tilhøre sikkerhedsstyrkerne.

Under det hårde slag om Mosul er tusindvis af mennesker blevet dræbt, og 897.000 er tvunget på flugt.

Den ekstremistiske gruppe erobrede Mosul i 2014, og byen er gruppens sidste bastion i Irak.

Det var her, Islamisk Stat udråbte sit kalifat fra den ikoniske Nuri-moské, som for nylig blev ødelagt i et bombeangreb.