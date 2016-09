Kroatiens konservative skal finde støtte efter valgsejr

Trods en klar valgsejr får det konservative parti i Kroatien brug for hjælp for at kunne danne regering.

Partiet mangler 15 mandater for at have flertal.

Kroatiens konservative parti (HDZ) vandt en sikker sejr ved parlamentsvalget søndag, og partiet står nu over for svære forhandlinger om at danne regering.

Men mandag viser det endelige resultat, at HDZ får 61 mandater, mens SDP får 54, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Kroatien, som er det nyeste medlem af EU, har været præget af politisk ustabilitet over en længere periode. Der har været to valg til parlamentet på mindre end et år.

I november 2015 vandt HDZ en snæver sejr over socialdemokraterne. Dengang lykkedes det at danne regering med reformistpartiet Most, som først havde lovet sine mandater til socialdemokraterne.

Men efter blot fem måneders samarbejde trak reformisterne støtten til de konservative.

Most, som igen søndag blev det tredjestørste parti, står til at blive kongemager i forhandlingerne om en ny regering.

Analytikere i landet spår ifølge nyhedsbureauet AFP, at Most vil stille svære krav til de konservative i forhandlingerne.

Reformisterne vil blandt andet kræve færre goder til parlamentarikere og mindre støtte til politiske partier.

Den største bekymring går på, at Most vil stille krav, som kan være svære for andre småpartier i en koalition at acceptere.

Most og HDZ vil sammen have 73 mandater. Der kræves 76 for et flertal.