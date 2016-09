Kroater vælger nyt parlament med stor risiko for status quo

Kroatiens økonomi halter efter resten af EU. En ny regering får svært ved at samle opbakning til at bedre den.

For anden gang på mindre end et år skal vælgerne i Kroatien søndag stemme ved et parlamentsvalg.

Meningsmålingerne forud for valget spår et tæt udfald, som sandsynligvis vil føre til endnu en koalitionsregering uden et klart mandat til at gennemføre de nødvendige reformer for Balkan-landets trængte økonomi.