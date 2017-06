Kriterier for placering af eftertragtet agentur trækker ud

Størstedelen af de resterende 27 EU-lande kæmper om at få fingre i to London-baserede agenturer, lægemiddelagentur (EMA) og det europæiske bankagentur (EBA).

Placeringen af to eftertragtede agenturer er et emne, der får EU-medlemslandene til at finde de spidse albuer frem.

Og tirsdag måtte EU-ministre sande, at de endnu ikke kan blive enige, om hvilke kriterier der skal vægtes højest, når det gælder placeringen af agenturerne.

Efter et møde mellem EU's indenrigsministre lød det fra EU-formandskabet, at man er enige om seks objektive kriterier.

Herunder at agenturerne kan flyttes til et sted, hvor faciliteterne er til det, samt at det ligger et sted, hvor der er nem adgang.

Men en EU-kilde fortæller til Ritzau, at der langt fra er enighed om hvordan de seks kriterier skal vægtes i en endelig tekst.

Eksempelvis vil nogle lande gerne sætte streg under kravet om, at agenturer skal lægge geografisk spredt.

Andre mener, at det er vigtigst, at agenturerne kan fungere fra dags dato, når briterne forlader EU. Ifølge EU-kilden tilhører Danmark sidstnævnte kategori.

Danmark har allerede meddelt, at man ønsker at huse det europæiske lægemiddelagentur (EMA).

Aftaleteksten om kriterierne forventes i stedet færdigbearbejdet torsdag eller fredag, når de europæiske stats- og regeringschefer mødes til topmøde i Bruxelles.

Først på et topmøde i oktober forventes det dog, at der kan træffes en endelig afgørelse om placeringen af agenturerne.

Forinden skal EU-Kommissionen vurdere landenes bud og komme med deres udspil til, hvilke lande de mener, der kan leve op til opgaven.

Hvordan denne vurdering konkret skal ske er endnu uvist.

Når landene skal stemme om, hvem de mener, der skal huse agenturerne til oktober, er der ikke noget i vejen for, at de stemmer på et andet land, end det kommissionen har anbefalet.

I sidste ende afhænger afgørelsen om placeringen af agenturerne altså i høj grad af den lobbyindsats, som landene leverer.

Kun fire lande ud af de 27 resterende EU-lande har sagt, at de ikke ønsker at huse mindst ét af agenturerne, skriver EU-mediet The Observer.

Blandt Danmarks konkurrenter til EMA er Milano, Barcelona og Dublin.