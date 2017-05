Kristen guvernør får fængselsstraf for blasfemi mod islam

Den kristne guvernør i Indonesiens hovedstad, Jakarta, er tirsdag idømt en fængselsstraf på to år for blasfemi.

Sagen har vakt international opsigt, fordi den er blevet set som en test af den religiøse tolerance i Indonesien, der er verdens største land med en overvejende muslimsk befolkning.

Sagen tog sin begyndelse i efteråret 2016, har Politiken tidligere beskrevet.

Ved et vælgermøde sagde guvernøren, der til daglig bare omtales ved sit øgenavn Ahok, at et vers i Koranen var blevet brugt til at narre vælgere til at tro, at muslimer ikke måtte blive ledet af ikke-muslimer.

Senere dukkede der en redigeret version op på nettet, hvor hans udtalelser fremstod endnu hårdere, og de vakte flere religiøse organisationers vrede, skrev avisen i december.

Op til 200.000 mennesker deltog i december i en demonstration i Jakarta mod den kristne guvernør og krævede ham fængslet.