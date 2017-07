Kriseramt Venezuela går i stå under generalstrejke

Strejken er arrangeret af landets opposition i et forsøg på at lægge pres på den trængte præsident, socialisten Nicólas Maduro.

Præsidentens kritikere vil have et nyvalg.

De kræver, at Maduro dropper en plan om at ændre det nuværende parlament, som er domineret af oppositionen. De frygter, at ændringen vil sende landet i retning mod et diktatur, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere veje var spærret af med møbler og skrald, da generalstrejken begyndte torsdag morgen. Derudover var mange butikker og private virksomheder lukket ned.

- Vi må alle gøre vores bedste for at komme af med denne tyran, sagde 17-årige Miguel Lopez til Reuters. Han holdt et hjemmelavet skilt med ordene "Nej til diktatur".

Strejken kommer oven på fire måneder med store protester over præsident Maduro. Det har indtil videre ifølge nyhedsbureauet AFP har kostet 93 personer livet.

De opstod, efter at præsidenten offentliggjorde sin plan for en ny lovgivende forsamling. Her skal befolkningen, hvis Maduro får sin vilje, stemme om 540 kandidater til en ny lovgivende forsamling.

Dens primære opgave bliver herefter at udarbejde en ny forfatning.

EU og FN har højlydt kritiseret Maduro og fordømt hans planer.

Og i USA har præsident Donald Trump advaret om økonomiske sanktioner, hvis afstemningen finder sted.

Men Trumps trussel har blot opildnet Maduro, skriver AFP.

Han har svoret at fortsætte "nu mere end nogensinde" og at straffe "sammensvorne", som forsøger at stoppe ham.

Den politiske uro finder sted, samtidig med at det olierige land mangler både mad og medicin, lider under stigende kriminalitet og en stigende inflation.

Præsident Maduro selv mener, at krisen er udløst af de lave oliepriser og en økonomisk krig mod ham, som USA blandt andet står bag, skriver AFP.

Men oppositionen hævder, at det i stedet er en inkompetent regering med Maduro og dennes forgænger, Hugo Chávez, i spidsen, hvis dårlige ledelse har ledt landet i fordærv.