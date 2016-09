De regeringsloyale partier i Rusland forventes at bevare deres dominans efter søndagens parlamentsvalg i landet.

Krim-indbyggere debuterer i valg til russisk parlament

Det er første gang siden Ruslands annektering af Krim, at indbyggerne på halvøen skal stemme til parlamentet.

Omkring 110 millioner vælgere er registreret til at kunne stemme på tværs af Ruslands 11 tidszoner. Her skal de 450 medlemmer af Dumaen - underhuset i det russiske parlament - findes for de næste fem år.

Over 6500 kandidater fra 14 partier konkurrerer om de 450 pladser.

Særligt interessant er det, at det er første gang, at indbyggerne på Krim skal vælge parlamentsmedlemmer til det russiske parlament. Det sker, efter at Rusland annekterede halvøen fra Ukraine i 2014.

Rusland befinder sig i øjeblikket i den længste recession i Putins 16 år lange regeringstid. Det skyldes blandt andet lave oliepriser og sanktioner fra Vesten som en konsekvens af annekteringen af Krim.

Imens er Ruslands forhold til Vesten det værste siden sammenbruddet af Sovjetunionen. Og med sine militære operationer i Syrien er russerne for første gang i flere årtier engageret militært uden for sovjetisk område.

Disse omstændigheder ser dog ikke ud til få afgørende betydning for søndagens valg, hvor regeringen står stærkt.

80 procent af russerne bakker fortsat op om Putin, som har et stramt greb om de fleste af medierne i landet. Og selv om opbakningen til Putins parti - Det Forenede Rusland - er faldet en smule, ser de regeringsloyale partier ud til at bevare deres dominans.

Under parlamentsvalget for fem år siden udbrød der store protester, da der dukkede beviser for valgsvindel op.

Siden har myndighederne slået ned på retten til at demonstrere, og regeringen har erstattet den tidligere skandaleramte valgchef med en menneskerettighedsadvokat.

Ved tidligere valg har især kandidater fra Kommunistpartiet og det ultranationalistiske parti Ruslands Liberaldemokratiske Parti domineret stemmesedlen.

Men denne gang har flere kandidater fra oppositionen fået lov at stille op. De har samtidig fået tilladelse til at medvirke i debatter og tv-reklamer.

For mange ses søndagens parlamentsvalg som en optakt til præsidentvalget i marts 2018. Her forventes 63-årige Putin at genopstille til en fjerde præsidentperiode.