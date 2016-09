Krig og vold tvinger 28 millioner børn i verden på flugt

Ifølge rapporten er i alt 50 millioner børn på verdensplan enten flygtninge, internt fordrevne eller migranter, som søger efter et bedre liv i udlandet på grund af bandevold eller fattigdom i deres hjemlande.

Unicef opfordrer i rapporten til først og fremmest at betragte mindreårige flygtninge og migranter som børn, der er særligt sårbare over for vold og udnyttelse.

Børn udgjorde i 2015 halvdelen af verdens flygtninge, som søgte tilflugt i et andet land. Hovedparten kommer fra Syrien og Afghanistan.

Samtidig steg antallet af børn, der rejste alene, i 2015 til 100.000. Det er mere end en tredobling i forhold til 2014. Disse uledsagede mindreårige, der ifølge Unicef risikerer at blive misbrugt og udnyttet, søgte i 2015 om asyl i 78 lande.

Omkring 20 millioner af dem er klassificeret som børnemigranter, der har forladt deres hjem som følge af fattigdom og bandevold.

Børn, der lever som flygtninge, er ifølge Unicef fem gange mere tilbøjelige til ikke at gå i skole sammenlignet med deres jævnaldrende, som ikke er flygtninge.

- Hvilken pris kommer vi alle sammen til at betale, hvis vi ikke sørger for at give disse unge mennesker muligheder for uddannelse og en mere normal barndom?

Sådan lyder spørgsmålet fra Unicefs administrerende direktør, Anthony Lake.

Rapporten kommer forud for et FN-topmøde 19. september, hvor verdens ledere skal diskutere den globale flygtningestrøm.