Kreml benægter at have en klemme på Donald Trump

Den russiske regering betegner oplysninger, som angiveligt er kompromitterende for Donald Trump, som frit opfundne og et forsøg på at skade forbindelserne mellem Rusland og USA.

Han kalder påstanden om det modsatte "totalt falske" og et åbenlyst forsøg på at skade forholdet mellem de to lande.

Oplysningerne om, at Rusland skal sidde inde med belastende oplysninger om USA's kommende præsident, er indeholdt i et memo, som de amerikanske efterretningstjenester har valgt at videregive til præsident Barack Obama, Trump og ledende demokratiske og republikanske politikere i Kongressen, skriver New York Times.