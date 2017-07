Kræftsyg McCain dukker op til nyt slag om Obamacare

Meldingen kommer, efter at McCain i sidste uge fik konstateret en aggressiv hjernetumor.

Den 80-årige McCain var på det tidspunkt ved at komme sig hjemme i Arizona efter en operation for en mindre blodprop i det ene øje.

En vævsprøve afslørede efter operationen, at blodproppen var udløst af en ondartet tumor. Tumoren er af typen glioblastom, der er en af de hurtigst voksende typer af hjernetumorer.

I en overraskende melding fra John McCains kontor fremgår det, at han ser frem til "at fortsætte det vigtige lovgivningsarbejde, inklusive arbejdet med en sundhedsreform".

John McCains stemme er afgørende for Republikanernes bestræbelser på at rulle Obamacare tilbage.

De seneste uger har det vist sig svært for partiet at blive enige om et nyt sundhedsudspil.

Republikanernes plan er derfor at stemme om en kommende afvikling af Obamacare, men samtidig udsætte afviklingen, indtil partiet er blevet enig om en erstatningsreform.

Et foreløbigt udkast til en ny republikansk sundhedsreform har mødt modstand både fra Demokraterne og internt i partiet.

Flere republikanere har undret sig over forløbet op til afstemningen. Nogle er endda i tvivl om, hvad der skal stemmes om tirsdag.

- Jeg har ingen anelse om, hvad vi skal stemme om, siger Ron Johnson, der er republikansk medlem af Senatet, ifølge AFP.

Også senator Lisa Murkowski er usikker på, hvad Senatet skal stemme om tirsdag.

- Jeg ville gerne vide mere, siger hun.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, indrømmer, at han ikke ved, om partiets medlemmer overhovedet kan blive enige om at indlede en debat om en kommende erstatningsreform for Obamacare.

Forvirringen blandt Republikanerne fik tirsdag præsident Donald Trump til at lange ud efter sine partifæller.

- Enhver senator, der stemmer imod at åbne en debat, siger til Amerika, at vedkommende har det fint med Obamacare-mareridtet.

- Obamacare betyder død. Den er færdig, og nu er det op til os at lave en god sundhedsreform for amerikanerne, tilføjer præsidenten på et pressemøde i Det Hvide Hus.