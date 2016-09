Kontroversielle Moder Teresa bliver helgenkåret søndag

Den verdensberømte nonne, Moder Teresa, skal helgenkåres af pave Frans for fattigdomsarbejde og to mirakler.

Det bliver et storslået syn, når over 100.000 mennesker søndag samles foran Peterskirken i Vatikanstaten for at fejre Moder Teresas helgenkåring.

To mirakler og et livslangt arbejde for de fattige har sikret den afdøde nonne en plads i rækken af katolske helgener. Det er dog ikke alle, der er begejstrede for hendes gerninger.