Konservative partier nominerer Merkel til kanslerpost

Nomineringen kommer, efter at de to partier længe har været uenige om, hvordan de skal håndtere strømmen af flygtninge og migranter. Det siger talsmænd for både CDU og CSU, der har base i Bayern.

De to partier mødes mandag i München for at diskutere, hvordan de skal håndtere de tyske socialdemokrater, SPD, der på det seneste er steget i popularitet.

Merkel og formanden for søsterpartiet CSU, Horst Seehofer, ventes mandag at præsentere deres samlede strategi for den kommende valgkamp.

Angela Merkel meddelte i november sidste år, at hun vil stille op igen til en fjerde regeringsperiode.

I december måtte hun på CDU's partikongres derfor forsøge at samle sine partifæller. Samtidig skulle hun forsøge at genvinde noget af den popularitet, som har lidt et knæk under flygtningekrisen i Europa.

Angela Merkel har været forbundskansler siden november 2005. Hun tog over for socialdemokraten Gerrhard Schröder.