Konservativ top rygtes at ville bytte Fillon ud med Juppé

- I løbet af de kommende timer vil vi komme med et initiativ, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det skal i stedet være Fillons rival under efterårets primærvalg, Alain Juppé, der skal forsøge at vinde præsidentmagten over Marine Le Pen og den liberale komet, Emmanuel Macron.

- Det nemmeste vil selvfølgelig være den person, som fik andenpladsen i primærvalget, og det er simpelthen Alain Juppé, siger Estrosi.

Fredag lod Juppé det sive via en anonym kilde, at han ikke afviser at stille op.

Men kun "hvis alle de rette betingelser er opfyldt. François Fillon skal beslutte at trække sig", og alle fløje i partiet skal bakke op om ham, lød det endvidere.

François Fillon så længe ud til at kunne vinde valget.

Men vælgerne flygter fra ham, efter at det er kommet frem, at den konservative præsidentkandidats kone og børn angiveligt er blevet aflønnet med offentlige midler for falske job.

Beskyldningerne er i øjeblikket ved at blive efterforsket af den franske anklagemyndighed.

Samtidig har en række topfolk forladt Fillons kampagne.

Alene i denne uge har flere vigtige medarbejdere forladt kampagnestaben. Mest opsigtsvækkende var det, at kampagneleder Patrick Stefanini trak sig fredag - dagen efter at talsmanden Thierry Solére var gået.

I forvejen havde to vicedirektører, kassereren og en international rådgiver vinket farvel til hans kampagne.

Fillon har dog nægtet at opgive sit kandidatur. Han kalder anklagerne imod ham for et politisk attentat. Søndag holder han vælgermøde for flere tusinde i Paris.

- Vi skal vise styrken ved folkets vilje, skrev han søndag på Twitter.

- Hold ud! Frankrig fortjener vor styrke!