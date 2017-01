Konservativ italiener bebuder ny æra i EU-Parlamentet

- Jeg har ikke noget politisk program. Mit program er parlamentets program. Jeg vil være en formand for hele parlamentet, siger han.

Først efter fire afstemningsrunder, hvor de i alt seks opstillede kandidater efterhånden blev sorteret fra, formåede italieneren at skabe et absolut flertal.

Han fik et snævert flertal på 351 stemmer i parlamentet, der har 751 medlemmer.

Der blev afgivet 730 stemmer i alt. 80 blev erklæret for ugyldige. Resten af stemmerne gik til den socialdemokratiske kandidat, Gianni Pittella.

Bendt Bendtsen er medlem af EU-Parlamentet for de Konservative og dermed partifælle til Tajani i EPP-gruppen. Han er glad for valgsejren, men beklager en uskøn valgdebat op til formandsvalget, hvor samarbejdet mellem fløjene er brudt sammen.

- Jeg håber, at det tabende parti nu tager en tudekiks og kommer i arbejdstøjet, når den her giftige debat er overstået, for vi har et behov for at skabe resultater, siger han.

Han frygter, at debatten har været så hård, at det har forvoldt permanent skade på arbejdet i EU-Parlamentet.

"Skilsmissen" mellem de to fløje kan føre til, at der vil blive vedtaget mindre i EU-Parlamentet fremadrettet.

- Risikoen for, at vi får et blokerende parlament, er til stede nu. En ting er, at stats- og regeringscheferne ikke kan tage sig sammen til at løse problemerne.

- Jeg vil beklage, hvis det ender på samme måde hos os, siger han.