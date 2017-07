Konkurrencespiser fejrer USA's uafhængighed med 72 hotdogs

For tiende år i træk var det amerikanske Joey "Jaws" Chestnut, der løb med sejren i den årlige hotdogkonkurrence på New Yorks Coney Island i anledning af den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli.

- Det handler om at presse kroppen til sit yderste, siger han.

Sidste år var 70 hotdogs på ti minutter nok til at sikre Joey Chestnut sejren i ædekonkurrencen, der bliver holdt på hotdogrestauranten The Nathan's Famous.

Joey Chestnuts personlige rekord - der også er verdensrekorden - lyder på 73,5 hotdogs på ti minutter.

Efter tirsdagens sejr roste arrangør George Shea den 33-årige storspisende mand.

- Han er en amerikansk helt. Han repræsenterer frihed og det amerikanske ideal, siger George Shea foran de 33.000 mennesker, der var mødt frem for at overvære den traditionsrige konkurrence.

Joey Chestnut selv var noget mere beskeden.

- Jeg er bare en løjerlig fyr, der godt kan lide at spise. Jeg er en heldig fyr. Jeg får lov til at rejse rundt i verden og spise og få folk til at smile, siger han.

Chestnut begyndte at konkurrencespise i 2005. Hans første konkurrence gik ud på at spise så mange asparges som muligt.

Reglerne i den årlige hotdogkonkurrence på Coney Island giver de 18 deltagere lov til at dyppe deres hotdogbrød i vand for at blødgøre det og dermed gøre det nemmere at sluge.

Tirsdagens kvindelige vinder var Miki Sudo, der spiste 41 hotdogs på ti minutter.

I de seneste 11 år er konkurrencen blevet vist direkte på sportskanalen ESPN.

Historien går på, at hotdogkonkurrencen første gang blev holdt på The Nathan's Famous 4. juli 1916. Den gang stod slaget mellem fire immigranter for at afgøre en diskussion om, hvem af dem der var mest patriotisk.

Konkurrencen er angiveligt blevet holdt hvert år lige siden med undtagelse af 1941 og 1971.