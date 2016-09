Under overskriften "Pardon Snowden" opfordrer flere aktivister USA's præsident, Barack Obama, til at benåde Edward Snowden. Arkiv.

Kongresudvalg ser Snowden som forræder - ikke whistleblower

Efter to års arbejde lægger et efterretningsudvalg i USA ikke ligefrem op til, at Edward Snowden skal benådes.

Det er konklusionen i en rapport, som et udvalg under Repræsentanternes Hus torsdag har offentliggjort dele af.

- Snowden var en misfornøjet medarbejder, der ofte havde uoverensstemmelser med sine overordnede, og han fik en advarsel, blot to uger inden at han ulovligt begyndte at downloade fortroligt materiale, hedder det blandt andet i rapporten.

Den kommer samtidig med, at presset på præsident Barack Obama for at tage Edward Snowden til nåde er øget den seneste tid.

Flere menneskeretsgrupper har blandt andet ført kampagne for at få præsidenten til at benåde Snowden og byde ham velkommen hjem uden risiko for at blive sendt 30 år i fængsel.

Men rapporten er utvetydig i sin dom over Snowdens handlinger.

- Edward Snowden er ikke nogen helt. Han er en forræder, der bevidst forrådte sine kolleger og sit land, siger Devin Nunes, formand for den magtfulde efterretningskomité i Repræsentanternes Hus.

Republikaneren Lynn Westmoreland, der er formand for et underudvalg for blandt andet cybersikkerhed, går skridtet videre i sin beskrivelse af Snowden:

- Han har gjort større skade for USA's nationale sikkerhed end noget andet individ i vort lands historie, lyder det.

Rapportens konklusioner er blevet offentliggjort, dagen før at en ny Oliver Stone-film om Edward Snowden med titlen "Snowden" får premiere.

Hovedpersonen selv har på Twitter kommenteret rapportens konklusioner:

- Kongressen har brugt to år på at skrive en rapport, der skal afskrække folk fra at se denne her film, skriver han.

Edward Snowden blev i 2013 verdenskendt, da han lækkede informationer om NSA's verdensomspændende masseovervågning. I dag sidder han i midlertidigt eksil i Rusland og betegnes som en af USA's mest eftersøgte personer.