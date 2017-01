Kongressen var samlet for første gang i ny Trump-æra

Et opgør om et etisk udvalg i Kongressen dominerede årets første samling efter Trump-indgriben.

Den republikanskledede kongres indledte tirsdag dens første samling i Donald Trump-æraen, hvor Repræsentanternes Hus opgav en beslutning om at svække et uafhængigt organ, der undersøger magtmisbrug.

USA's kommende præsident havde kritiseret Republikanerne for at have stemt for at ophæve det særlige etiske organs selvstændighed.