Kongressen skal undersøge Trumps aflytningsanklage mod Obama

Trump har ikke fremlagt bevis for beskyldninger om aflytning, som en talsmand for Obama har afvist som løgn.

Anmodningen er kommet, dagen efter at præsident Trump i en række opslag på Twitter anklagede sin forgænger for at aflytte ham i hovedkvarteret Trump Tower.

Det Hvide Hus har bedt Kongressen i USA om at undersøge, hvorvidt Barack Obama beordrede en aflytning af Donald Trump under valgkampen sidste år.

- Forfærdeligt! Har lige fundet ud af, at Obama har aflyttet mig i Trump Tower lige før sejren. Intet fundet. Dette er mccarthyisme!, skrev Trump med henvisning til den tidligere senator Joseph McCarthy, som bedrev heksejagt på kommunister i 1950'erne.

- Hverken præsident Obama eller nogen embedsmand i Det Hvide Hus har nogensinde beordret overvågning af nogen amerikansk statsborger. Enhver antydning af andet er simpelthen forkert, sagde talsmand Kevin Lewis lørdag.

Ifølge amerikansk lovgivning skal en føderal domstol overbevises om, at en person er en agent fra en fremmed magt, før en efterretningstjeneste kan få lov til at aflytte vedkommende.

Andre medier har tidligere skrevet, at FBI havde bedt om lov til at overvåge medlemmer af Trump-kampagnens kontakt til russiske embedsmænd.

Ifølge avisen The Guardian blev FBI's anmodning afvist.

Søndag har en lang række demokrater og ovenikøbet et par republikanere opfordret Donald Trump til at bakke sin påstand om Obamas aflytning op.

Præsident Trump er under pres, efter at det er kommet frem, at en række af hans topfolk har haft kontakt med Rusland sidste år.

Flere højtstående medlemmer af præsidentens stab har været i problemer på grund af en række samtaler med russerne sidste år.

Michael Flynn, Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, blev fyret efter kort tid i jobbet for at drøfte USA's sanktioner mod Rusland med den russiske ambassadør i USA i december.

Og senest er justitsminister Jeff Sessions blevet beskyldt for at have haft kontakt til selv samme ambassadør to gange i løbet af 2016 uden at have oplyst om det.