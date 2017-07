Kongressen øremærker milliarder til forsvar og grænsemur

Desuden har politikerne godkendt lovgivning, der sætter penge af til opførelsen af Donald Trumps lovede grænsemur mod Mexico.

De mange milliarder til militæret skal blandt andet gå til at styrke USA's forsvarsmuligheder mod missilangreb.

Det sker, efter at Nordkoreas missilprogram i længere tid har fremkaldt panderynker i Washington.

Med stemmerne 235 for og 192 imod vedtog Huset at give 1,6 milliarder dollar til den indledningsvise opførelse af grænsemuren mod Mexico.

Muren var en af præsident Donald Trumps vigtigste mærkesager under valgkampen i 2016.

Posen af penge til muren ser dog lille ud, når man sammenligner med de 658,1 milliard dollar, som der bliver givet til landets forsvarsministerium.

Pengene til muren er angiveligt lagt ind i investeringerne til forsvaret for at få opbakning fra republikanere, der er imod muren, men ikke kan få sig selv til at stemme nej til investeringer i forsvaret.

Demokraterne har gentagne gange kaldt alle former for penge til grænsemuren for en "giftpille".

Partiets medlemmer vil forsøge at dræbe alle midler til muren, når de skal til afstemning i Senatet.

Donald Trump har sagt, at der er brug for en "stor og smuk mur" langs hele grænsen mod Mexico. Præsidenten har desuden lovet, at Mexico vil betale for muren.

Det har naboen mod syd dog nægtet gentagne gange.