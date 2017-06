Konflikt i luften: Oppositionspolitiker demonstrerer i Moskva

De russiske myndigheder har ikke givet tilladelse til denne ændring og har ifølge BBC på det sociale medie Twitter gjort det klart, at demonstrationen er ulovlig.

Demonstrationen kommer med den nye rute til at løbe ind i et i forvejen planlagt historisk arrangement, der skal afholdes på gaden.

Det betyder, at gaden vil være fyldt af sandsække, katapulter og andre gengivelser af historisk militærudstyr.

Demonstrationen var i forvejen forventet at få tusindvis af deltagere. Der forventes lignende demonstrationer i omkring 200 andre byer i Rusland ifølge nyhedsbureauet AP.

Det er en del af en kampagne fra Alexei Navalny for at fremføre korruptionsanklager mod det nuværende styre i Rusland.

Det forklarer den tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg og direktør i lobbyfirmaet Policy Group Jens Worning.

- Det er omfanget, der er interessant, siger han.

- Lakmusprøven mandag er, om der kommer flere end til en demonstration for måneder siden. Hvis der gør det, så rækker perspektivet ud imod Putins mulige genvalg i 2018.

På kort sigt forsøger Navalny at få afsat premierminister Dimitri Medvedev, der er en tæt allieret af præsident Vladimir Putin.

- Det lader til, at man er ved at bryde gennem et glasloft til en bredere befolkning. Alle anerkender, at der er korruption i Rusland. Selv Putin. Selv Medvedev, siger Jens Worning.

- Men at den korruption går op til den allerøverste top - det tabu er Navalny ved at bryde i øjeblikket.

Ifølge Jens Worning er den langsigtede plan med kampagnen dog at så tvivl om legitimiteten af et eventuelt genvalg af Putin ved præsidentvalget til marts næste år.

Den tidligere generalkonsul oplyser, at man i Rusland kan idømmes 15 dage i fængsel for at afholde en ulovlig demonstration.