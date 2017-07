Kommunikationschef: Trump stoler ikke på Rusland-rapport

Både efterretningstjenesterne CIA og NSA, forbundspolitiet FBI og flere andre har konkluderet, at den russiske regering forsøgte at påvirke den amerikanske præsidentvalgkamp for at skade demokraten Hillary Clinton og hjælpe republikaneren Donald Trump.

Men Trump, der som bekendt sejrede ved valget i november sidste år, anerkender ikke den konklusion.

Det antyder hans nye kommunikationschef, Anthony Scaramucci, på sin tredje arbejdsdag søndag i et interview med tv-stationen CNN.

- Han sagde i bund og grund til mig, at "måske gjorde det, måske gjorde de ikke", fortæller Scaramucci om en samtale, han for nylig havde med præsidenten.

Scaramucci tilføjer, at Trump selv vil tage stilling til, om han mener, at Rusland blandede sig i valget.

Hvis han kommer frem til, at det faktisk var tilfældet - og at Rusland dermed udgør en trussel for fremtidige demokratiske valg i USA - vil han handle. Det lover Scaramucci.

- En person, der vil være super, super hård mod Rusland er præsident Donald J. Trump, siger kommunikationschefen til CNN.

Trump er tidligere kommet med forskellige meldinger om, hvorvidt han tror, at Rusland forsøgte at blande sig i valgkampen. Det skete ifølge CIA og andre blandt andet ved at hacke Det Demokratiske Partis servere og frigive en række oplysninger.

Forud for Trumps første møde med den russiske præsident, Vladimir Putin, sagde Trump, at han "tror, det var Rusland og formentlig også andre".

Ved andre lejligheder har han udtrykt tvivl om efterretningstjenesternes konklusion. Han har mindet om, at de blandt andet tog fejl i spørgsmålet om, hvorvidt Irak havde masseødelæggelsesvåben.