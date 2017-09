Kommentator: Norsk valg sender Arbeiderpartiet i dyb krise

Det socialdemokratiske Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre i spidsen står til at gå klart tilbage ved det norske valg. Blå blok og statsminister Erna Solberg fra det konservative Høyre står til at beholde regeringsmagten.

Ifølge politisk kommentator for det norske medie VG Frithjof Jacobsen er valget et stort nederlag for det norske socialdemokratiske parti.

- Jeg tror, at partiet kommer til at gå igennem en dyb krise og selvransagelse efter dette valg, siger han.

Ved en tale kalder Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre det foreløbige valgresultat for skuffende.

Arbeiderpartiet har været det største norske politiske parti ved alle valg siden 1927, og det ser det fortsat ud til at blive, men med færre mandater.

Selv om partiet fortsat er størst, har valget været en fiasko, mener politisk ekspert Sven Erik Tuastad ifølge NTB.

- Arbeiderpartiet har haft et sensationelt dårligt valg. Det er meget usædvanligt, at et oppositionsparti går tilbage på den måde, siger han.

Partiet er med partileder Jonas Gahr Støre langt fra fordums styrke, mener VG's Frithjof Jacobsen.

- Meget af valgkampen har handlet om Arbeiderpartiet og deres forsøg på at angribe regeringen. Arbeiderpartiet har ikke fundet noget klart budskab, der kunne engagere folk til at ville ønske sig en ny regering, siger han.

Høyre er nu tæt på at være lige så store som Arbeiderpartiet, men det skyldes det socialdemokratiske partis tilbagegang.

- Erna Solberg har langt henad vejen været i stand til at levere det, som hendes vælgere gerne ville have, siger Frithjof Jacobsen og understreger, at statsministeren siden seneste stortingsvalg i 2013 har haft et stort flertal at give af.

Den danske historiker og lektor ved Aarhus og Københavns Universitet Lars Hovbakke Sørensen vurderede tidligere mandag, at Arbeiderpartiet har haft svært ved at engagere sine vælgere.

- I Norge har Arbeiderpartiet traditionelt set stået stærkt i de tyndt befolkede områder på landet - der hvor meget af industrien har ligget, forklarer historikeren.

Men partiets leder, Jonas Gahr Støre, har med sin lange uddannelse og rige familie haft svært ved at appellere til de vælgere, mener Lars Hovbakke Sørensen.

- Med Jonas Gahr Støre synes mange, at det er blevet meget mere et byparti, siger han.