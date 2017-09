Kommentator: Norsk valg bliver ubeskriveligt tæt

- Det er ubeskriveligt tæt. På baggrund af målingerne mener jeg, at det er "too close to call". Jeg tror ikke, der er nogen, der vover at sige, at det bliver den ene eller den anden, der vinder, siger han.

Den nuværende regering, der består af partierne Høyre og Fremskrittspartiet, kan altså langt fra føle sig sikker på genvalg, når de 169 medlemmer skal vælges til Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (Høyre) skal især holde øje med de mindre partier, der kan få betydning for valgresultatet.

- Vældig mange af de små partier ligger tæt på spærregrænsen, og det er lidt uvist, om de kommer under eller over den. Det kan tippe balancen mellem blokkene, siger Frithjof Jacobsen.

I øjeblikket er der otte partier i Stortinget, men med valget spås et nyt grønt parti en chance for at komme ind.

Miljøpartiet De Grønne, som partiet hedder, har ikke på forhånd sagt, hvem de støtter. Men da partiet ikke vil støtte en regering, der samarbejder med Fremskrittspartiet, tælles de med i rød blok.

Deres støtte kan blive vigtig for Arbeiderpartiet, der selv slås med dårlige målinger inden valget.

- Valgkampen har været præget af, at Arbeiderpartiet har haft en næsten katastrofal valgkamp. Det er gået vældig dårligt for dem, uden at nogen egentlig helt forstår hvorfor, siger Frithjof Jacobsen.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, risikerer et personligt nederlag, hvis partiet får under 30 procent af stemmerne. Det vil være meget dårligt for partiet, der er vant til at være Norges største parti.

- Der er noget, der er gået galt i valgkampen for Arbeiderpartiet.

- Det bliver lidt opvejet af, at Sosialistisk Venstreparti og de øvrige venstrepartier gør det så godt. Så det kan godt ske, at Støre kan blive valgt. Men det ser ud til, at han kommer til at få et dårligt valg, siger VG's kommentator.

Foruden en fremgang til de røde støttepartier ser også det norske Fremskrittspartiet ud til at klare sig godt ved mandagens valg.