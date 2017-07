Komitéleder: Nobelprisvinder bør få lægebehandling i udlandet

I Oslo kritiserer Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, Norges regering, fordi den ikke stiller sig bag EU's krav til Kina om, at den tidligere fredsprisvinder Liu Xiaobo får ret til at søge behandling i udlandet.

Menneskerettighedsforkæmperen og systemkritikeren Liu Xiaobo, som i 2010 blev tildelt Nobels fredspris, har været fængslet siden 2009.

I forrige uge blev det kendt, at han er syg med uhelbredelig leverkræft. Både EU og USA har opfordret Kina til at tillade, at han kan blive behandlet, hvor end han måtte ønske det.

De kinesiske myndigheder har løsladt ham fra fængslet, men han er nu på et hospital, og der hersker tvivl om, hvorvidt han må forlade det.

I udlandet er der skepsis over for Kinas erklæringer om, at den sygdomssvækkede dissident er for syg til at forlade Kina. Blandt andet fordi en video viser Liu i en tilstand, der kaldes "acceptabel" af personer, som kender ham.

- Jeg finder det meget pinligt, at mens USA, EU og flere end 150 tidligere nobelprisvindere kræver Liu løsladt, så forholder Norge sig tavst, siger Reiss-Andersen til NRK.

Norge støtter ikke kravet fra EU og USA. I en erklæring fra det norske udenrigsministerium hedder det:

- Dette er en krævende sag, som vi følger meget nøje. Vore tanker går til ham og familie. Det er vigtigt, at han får medicinsk behandling.

Nobelkomitéens tildeling af fredsprisen til den fængslede systemkritiker udløste stærke reaktioner i Kina, som kaldte prisen "uanstændig".

Norge blev beskyldt for at opfordre til kriminalitet ved at give prisen til en dømt "kriminel".