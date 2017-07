Komité vil tale med Trump Jr. om møde med russisk advokat

Det amerikanske senats efterretningskomités topdemokrat, Mark Warner, siger, at han "absolut" vil tale med Donald Trump Jr. vedrørende hans møde med en russisk advokat under præsidentvalget sidste år.

Mark Warner siger, at "det er første gang, at offentligheden har set et tydeligt bevis på, at topfolk fra Trumps kampagnestab mødtes med russerne" for at skaffe belastende oplysninger om Clinton.

Donald Trump Jr. arrangerede mødet med den russiske advokat for at få fingre i oplysninger, der kunne kompromittere Hillary Clinton, der var farens rival i kampen om præsidentposten.

Det bekræfter Donald Trump Jr. selv.

- Det er klart, at jeg er den første nogensinde på et kampagnehold, der har lyttet til informationer om en rival, skrev han sarkastisk på Twitter tidligere mandag aften.

Mark Warner ønsker ikke at oplyse, hvorvidt mødet mellem Donald Trump Jr. og den russiske advokat allerede var en del af komitéens undersøgelser af Ruslands indblanding i præsidentvalget.

Mark Warner understreger dog, at afsløringerne "hjælper os (komitéen, red.) fremad, og vi forventer, at der kommer meget mere".

Donald Trump Jr. skriver på Twitter, at han med glæde samarbejder med Senatets efterretningskomité.

Han har hyret advokaten Alan Futerfas til at tage sig af sagen.

Paul Manafort, der var kampagnechef for Donald Trump og Jared Kushner, Trumps svigersøn, var også med til mødet med den russiske advokat.

Der kom intet ud af mødet, har en talsmand i Det Hvide Hus oplyst mandag. Det samme har Donald Trump Jr. erklæret.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, foretager sideløbende med Senatet en undersøgelse af Trump-kampagnens eventuelle forbindelser til Rusland.