Komité trækker stævning af Trumps eks-kampagnechef tilbage

Paul Manafort, der var Donald Trumps kampagnechef i adskillige måneder under præsidentvalgkampen i 2016, er nu begyndt at udlevere dokumenter til Senatets retskomité, der efterforsker mulig russisk indblanding i valget.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Af den grund har komitéen besluttet, at en stævning af Manafort frafalder.

Det oplyser den republikanske formand for komitéen tirsdag lokal tid.

- Vi er glade for, at hr. Manafort er begyndt at udlevere dokumenter til komitéen. Vi forhandler fortsat om, hvordan en eventuel høring skal finde sted, siger den republikanske senator Chuck Grassley ifølge Reuters i en pressemeddelelse.

Paul Manafort skulle have vidnet onsdag amerikansk tid, men den høring bliver ifølge mediet Politico i stedet gennemført bag lukkede døre på et andet tidspunkt.

Komitéen undersøger, om Rusland forsøgte at påvirke valget i fjor til Donald Trumps fordel.

Manafort og Donald Trumps seniorrådgiver og svigersøn, Jared Kushner, står i midten af undersøgelsen.

Det skyldes, at de to deltog i et møde med en russisk advokat sidste år. Advokaten hævdede at have smuds på Trumps modstander ved præsidentvalget, Demokraternes Hillary Clinton.

Manafort afgav tirsdag vidneforklaring til en anden komité i Senatet, efterretningskomitéen.

Kushner gav forklaring til samme komité mandag. Efterfølgende læste han en erklæring op, hvor han bedyrede sin uskyld.

Tirsdag afgav Kushner forklaring til efterretningskomitéen i Repræsentanternes Hus, der også efterforsker mulig russisk indblanding i valget.