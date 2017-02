Komité i USA-senat sender klimaskeptiker nærmere toppost

Miljøkomité i Senatet har stemt for, at delstaten Oklahomas justitsminister, Scott Pruitt, skal være EPA-chef.

Scott Pruitt, som mange i USA kalder klimaskeptiker, er rykket et stort skridt nærmere posten som chef for USA's miljøstyrelse (EPA).

Han er endnu ikke formelt godkendt.

Pruitt er justitsminister i delstaten Oklahoma. Han har betvivlet, at mennesker har påvirket forandringer af klodens klima. Forskere har i årevis påvist, at mennesket påvirker disse forandringer.

For nylig har han dog modereret den holdning. Fortsat med forbehold.

- Forskningen fortæller os, at klimaet forandrer sig. Mennesker påvirker på en eller anden måde den forandring, sagde Scott Pruitt under sin høring.

Under høringen i Senatet sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er svært at måle omfanget af denne påvirkning.

Modstandere har peget på, at Pruitt har brugt det meste af sin tid som justitsminister på at bekæmpe det agentur, han nu skal stå i spidsen for.

I sin officielle biografi beskriver Pruitt sig selv som "en ledende fortaler for at bekæmpe EPA's aktivistiske dagsorden".

Mange republikanere er vrede over, at EPA under præsident Barack Obama har indført en række begrænsninger for kulkraftværkers udledning.

Det er afgørelser, som Kongressen ikke har haft indflydelse på.