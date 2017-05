Koleraudbrud i Yemen har på 17 dage kostet 115 livet

Hospitaler i landet kæmper for at håndtere de mange patienter, der strømmer ind for at få behandling.

Et udbrud af kolera i Yemen har kostet 115 mennesker livet. 8500 personer menes at være smittet med sygdommen.

- Vi står lige nu over for et alvorligt udbrud af kolera, siger ICRC-driftschef Dominik Stillhart på et pressemøde i Yemens hovedstad, Sanaa.

Yemens sundhedsministerium har registreret 115 dødsfald på grund af kolera fra 27. april til og med lørdag.

Flere end 8500 tilfælde af mulig smitte er blevet noteret i samme periode. Det er en drastisk stigning i forhold til tal fra tidligere uger.

Hospitaler kæmper derfor for at følge med.

- Der ligger op til fire kolerapatienter i én seng, siger Stillhart.

Også Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er bekymret over udviklingen.

Frygten går på, at udbruddet af den smitsomme mavetarmsygdom kommer helt ud af kontrol i et land, hvor hospitaler er blevet bombet under den igangværende krig.

Det er anden gang i løbet af mindre end et år, at Yemen er ramt af et udbrud af kolera.

- Den humanitære situation i Yemen er katastrofal, siger Stillhart.

Landet har de seneste år været præget af kampe mellem Houthi-oprørere og regeringsvenlige styrker. Det internationale samfund er også trådt ind i konflikten og stiller sig på hver sin side af borgerkrigen.

Houthierne er støttet af Iran og det fortrængte styre, mens det internationalt anerkendte styre får støtte af nabolandet Saudi-Arabien og flere andre lande i regionen.

Flere end 8000 personer er blevet dræbt i løbet af den yemenitiske konflikt, der tog fart i marts 2015.