Kolera har kostet 1500 livet i Yemen på godt to måneder

Sygdommen menes at have gjort 246.000 personer syge i løbet af perioden, skriver nyhedsbureauet AP.

Det krigshærgede Yemen er ramt af sit andet udbrud af kolera på blot seks måneder. Frygten er, at sygdommen vil sprede sig dramatisk den kommende tid, meddeler Nevio Zagaria, der er talsmand for WHO i Yemen

Epidemien begyndte i oktober 2016 og voksede frem til december.

Herefter svandt antallet af tilfælde, men udbruddet kom aldrig helt under kontrol, har Zagaria tidligere forklaret.

I maj indførte myndighederne i landet undtagelsestilstand for bedre at kunne håndtere det omfattende udbrud

Men situationen er meget vanskelig, da over halvdelen af Yemens sundhedsklinikker er ude af drift som følge den igangværende borgerkrig.

Kolera skyldes bakterien vibrio cholera. Den udskilles i afføringen, og hvis bakterien kommer i kontakt med drikkevand, kan sygdommen smitte.

Kolera kan dræbe i løbet af få timer, fordi kroppen bliver tømt for væsker. Hvis en person bliver ramt, kan det medføre en kædereaktion til hele familier.

For at undgå at dø af kolera har den syge brug for medicin, rent vand, sukker- og saltblandinger og intravenøse væsker. Det er dog ikke altid, at hjælpen når frem i tide.

Udfordringen er særligt kampe og dårlig hygiejne mange steder i landet.

Fordi kolera er så smitsom, er sygdommen ekstra farlig i udsatte områder.

Yemen har de seneste år været præget af kampe mellem Houthi-oprørere og regeringsvenlige styrker. Det internationale samfund er også trådt ind i konflikten og stiller sig på hver sin side i borgerkrigen.

Houthierne er støttet af Iran og det fortrængte styre, mens det internationalt anerkendte styre får støtte af nabolandet Saudi-Arabien og flere andre lande i regionen.