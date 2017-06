Kolera breder sig dramatisk i Yemen

Kolera er på dramatisk fremmarch i det krigshærgede Yemen, hvor antallet af dødsfald er blevet fordoblet på to uger til mindst 923, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Landet er i forvejen udsultet med flere millioner mennesker uden mad nok og ramt af krig. Mange mangler penge nu til basale fødevarer. FN har advaret om, at Yemen er i fare for at blive ramt af hungersnød.

WHO frygter at 124.000 mennesker kan være smittet. Organisationen anslog i maj, at koleraudbruddet kan smitte så mange som 300.000 personer i løbet af det kommende halve år.

I maj indførte myndighederne undtagelsestilstand for bedre at kunne håndtere det omfattende udbrud. Men situationen er meget vanskelig, da over halvdelen af Yemens sundhedsklinikker er ude af drift som følge den igangværende borgerkrig.

Foranstaltninger mod kolera omfatter hygiejne og sukker-salt-væsker til kroppen.

Kolera skyldes bakterien vibrio cholera. Den udskilles i afføringen, og hvis bakterien kommer i kontakt med drikkevand, kan det smitte.

Sygdommen kan dræbe i løbet af få timer, fordi kroppen bliver tømt for væsker. Hvis en person bliver ramt, kan det betyde en kædereaktion til hele familier.