Knivbevæbnet mand angriber børnehave i Kina og stikker 11

Politiet oplyser ifølge statsmedier, at ingen er livstruende såret. Et enkelt barn er alvorligt såret.

En 41-årig mistænkt mand er blevet pågrebet på stedet. Myndighederne oplyser, at den anholdtes navn er Qin Peng An, og at han bor i storbyen.

Der bor omkring to millioner mennesker i Pingxiang.

Der er ingen meldinger om motivet for angrebet.

Kinas Centrale TV oplyser på dets mikroblog, at angrebsmanden klatrede over en mur for at komme ind i børnehaven og gik til angreb.

Kina har oplevet flere angreb på børn de seneste år. I februar sidste år gik en mand amok med en kniv på en skole i Hainan. Han stak otte børn, hvorpå han tog sit eget liv.

Der har også været knivangreb rettet mod læger og sygeplejersker begået af pårørende til døde patienter. Gerningsmændene har givet hospitalspersonalet skylden for familiemedlemmers død.

Mellem 2010 og 2012 var der en bølge af angreb mod skoler. I et af dem blev ti børn stukket af en mand, som derefter dræbte sig selv.

I de fleste tilfælde har gerningsmændene været mentalt forstyrrede personer.

Som konsekvens af disse episoder er sikkerhedsheden øget ved skoler og børnehaver.