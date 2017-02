Knivbevæbnet bilist kører fodgængere ned i tyske Heidelberg

Politiet har skudt og såret en bevæbnet bilist, der lørdag har kørt fodgængere ned i den tyske by Heidelberg.

En mand er lørdag blevet skudt og hårdt såret af politiet i den tyske by Heidelberg, efter at han i en bil kørte ind i flere personer i et område af byen, der er beregnet til fodgængere.

Det skriver flere tyske medier.

Manden ramte fodgængerne uden for et bageri på Bismarckplatz ved 16-tiden. Pladsen ligger nær den gamle bydel i Heidelberg, som er Tysklands ældste by.