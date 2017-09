Kloakbakterier og kryb er orkanramte Houstons nye plager

De i forvejen hårdt plagede borgere i Houston, som blev ramt af oversvømmelser under orkanen Harveys hærgen i Texas, står over for en række nye udfordringer.

Folk, der vender tilbage til deres vandskadede boliger, skal tage sig i agt for slanger, alligatorer og rotter, der kan have søgt ind i oversvømmede huse. Det siger Samuel Pena, chef for brandvæsnet i byen, på et pressemøde lørdag.