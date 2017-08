Kinesisk partikongres skal afsløre præsidentens fremtidsplaner

Xi er blevet den mest ubestridte leder Kina har haft i flere årtier, og han dominerer partiet, regeringen, militæret samt den statslige økonomi.

På partikongressen, der varer 10 dage, bliver der valgt nye medlemmer til centrale politiske organer.

På kongressen vil mange også vente på signaler om, hvorvidt Xi har til hensigt at sidde mere end 10 år.

Kongressen samler omkring 2200 delegerede. Den foregår bag lukkede døre.

Kommunistpartiet er enerådende i landet og udøver al politisk magt. Kongressen er partiets øverste organ.

Det kinesiske kommunistparti, som har over 80 millioner medlemmer, er verdens største politiske parti.

Partiet blev grundlagt den 1. juli 1921 i Shanghai. Kommunistpartiets mest kendte leder var Mao Zedong, som ledede partiet fra 1949 til sin død i 1976.

Under Xi Jinping har Kina udviklet en ambitiøs plan om at genoplive historiske handelsruter fra Asien til Europa og Afrika.

Den kinesiske præsident lovede tidligere på sommeren blandt andet, at Kina vil bruge, hvad der svarer til 824 milliarder kroner på den såkaldte silkevej, som indebærer massive udvidelser af handelsruter både til vands og på land.

Nogle vestlige diplomater har udtrykt bekymring over projektet. De ser det som et forsøg på at udvide kinesisk indflydelse i verden. Det har Kina afvist. Blandt andet har kineserne sagt, at Silkevejen bliver åben for alle.