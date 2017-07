Kinesisk nobelvinder får sin aske spredt over havet

Asken fra afdøde Liu Xiaobo er lørdag spredt ud over havet. Forinden blev han bisat ved en privat ceremoni for familie og venner og kremeret.

Liu Xiaobo var Kinas mest fremtrædende politiske fange. Han var kendt som dissident og demokratiforkæmper.

Han sad i fængsel fra 2009 og frem til sin død torsdag, efter at han var med til at forfatte et opråb om demokrati i Kina.

Af dokumentet fremgik det, at der skulle gøres en ende på etpartistyret.

Xiaobo havde leverkræft i et fremskredent stadie. Sygdommen fik han konstateret i maj i år.

I ugerne op til hans død blev tilstanden forværret, og kinesiske læger oplyste tidligere på ugen, at Liu Xiaobo var døende.

Han døde i fangenskab og blev 61 år.

I 2010 blev Liu Xiaobo tildelt Nobels fredspris. Men han fik ikke lov til at deltage i ceremonien, hvor hans stol derfor stod tom.

Den norske nobelkomité forsøgte i denne uge at komme med til begravelsen, men formand Berit Reiss-Andersen fik ikke godkendt sin anmodning om visum af et kinesiske konsulat.

- Jeg er blevet fortalt, at min visumanmodning ikke er korrekt udfyldt, fordi jeg ikke har en invitation fra den person, jeg besøger, sagde hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Liu Xiaobos fangenskab og død har sat Kina under internationalt pres. Nobelkomitéen mener, at Kina bærer en stor del af ansvaret for hans død.

Også menneskeretsgruppen Human Rights Watch har kritiseret Kinas handlinger og konstateret, at den kinesiske regerings "arrogance, ondskab og hjerteløshed er chokerende".

Kina var under pres for at lade Liu Xiaobo rejse ud af landet for at modtage behandling. Men det tillod de kinesiske myndigheder ikke.

I stedet fik to læger fra Tyskland og USA lov til at tilse Liu Xiaobo i sidste uge. Da stod hans liv ikke til redde.