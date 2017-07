Kinesisk fredsprisvinder er død

Liu Xiaobo var syg af leverkræft i et fremskredent stadie, en diagnose han fik i maj i år. I de seneste uger er hans tilstand blevet forværret, og tidligere i denne uge oplyste kinesiske læger, at Liu Xiaobo var døende.

Han har siddet i fængsel siden 2009, efter han var med til at forfatte et opråb om demokrati i Kina.

For over en måned siden blev han overført fra det fængsel, han var indsat i, til et hospital i byen Shenyang.

Det er juridiske myndigheder i denne by, der torsdag kom med meddelelsen om fredsprismodtagerens død.

Tyskland havde tilbudt at tage imod Liu Xiaobo og behandle ham medicinsk, sagde en tysk regeringstalsmand i denne uge.

Tyskland opfordrede Kina til at prioritere humanitære aspekter i sagen om systemkritikeren og lade ham forlade Kina øjeblikkeligt.

Kinesiske myndigheder afviste imidlertid alle opfordringer til at lade ham rejse til udlandet for at modtage behandling.

Liu blev i 2009 idømt 11 års fængsel, efter han havde været med til at skrive det politiske manifest Charter 08, der kræver demokrati og reformer i Kina.

Året efter, i 2010, blev han tildelt Nobels fredspris. Det førte til en diplomatisk krise mellem Kina og Norge, at den norske nobelpriskomité valgte at give systemkritikeren den ærefulde pris.