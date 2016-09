Kinas parlament godkender klimaaftale fra Paris

Kina står for en femtedel af verdens CO2-udledning. Derfor er godkendelsen i Kina afgørende for aftalen.

Her blev det internationale samfund enigt om at forsøge at holde den globale opvarmning under to grader celsius og helst kun halvanden.

Paris-aftalen træder i kraft, 30 dage efter den er ratificeret af mindst 55 lande, der tilsammen tegner sig for mindst 55 procent af den globale CO2-udledning.

Det betyder, at et antal af klodens store CO2-udledere som USA og Kina skal tiltræde aftalen, før den bliver juridisk bindende.

Kina udgør alene omkring 20 procent af verdens samlede CO2-udledning, mens USA står for cirka 18 procent ifølge Paris-aftalen.

Begge lande har lovet at ratificere aftalen inden slutningen af 2016.