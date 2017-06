Kinas leder i Hongkong - nu venter demonstranterne

Han er kommet til Hongkong i anledning af 20-året for, at den britiske koloni gik tilbage til Kina.

- Vi vil gerne se tilbage på Hongkongs 20 år lange usædvanlige rejse og lære af vores erfaringer og se mod fremtiden, sagde han i en tale, lige efter at være trådt ud af flyet fra Air China.

Det skal Hongkong og Kina gøre for at sikre "en stabil udvikling af et land, to systemer", påpegede han.

Hans tre dage lange besøg ventes at blive mødt med demonstrationer. Hans ophold kulminerer lørdag, hvor han vil overvære indsættelsen af den nye førsteminister i Hongkong, Carrie Lam.

Demokratiforkæmpere har inden den kinesiske præsidents besøg gennemført flere demonstrationer, og flere andre er bebudet de kommende dage.

Der er mange politifolk og afspærringer omkring det store hotelkompleks i centrum af Hongkong, hvor Xi forventes at tilbringe det meste af sin tid de næste tre dage.

Tre reformgrupper oplyser, at 26 af deres medlemmer blev anholdt onsdag aften og sigtet for at forstyrre den offentlige ro og orden. De havde deltaget i en sit-in ved en gigantisk blomsterskulptur nær hotellet, hvor Xi skal bo.

Xi's kritikere frygter, at Kina politisk er ved at sætte sig helt på Hongkong, selv om aftalen med Storbritannien for 20 år siden var, at Hongkong skulle vælge sin egen udvikling. De er rasende over, at Kina gennemtvang et udemokratisk valg af den nye førsteminister.

Den sidste britiske guvernør, Chris Patten, forlod sin post 30. juni 1997.