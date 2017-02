Kina tager skridt til omfattende indgreb mod forurening

Miljøministerium har planer om en stærk optrappet miljøindsats i kinesiske storbyer for at bekæmpe smog.

Kinesiske byer, der er placeret på tre "forureningslandeveje", kan vente at få ordre om at koordinere deres bestræbelser på at få nedsat udledninger af CO2.

De nye indgreb kan blive nogle af de mest radikale, der er sket i landet i forbindelse med bekæmpelse af luftforurening.

Det overvejes at tvinge stål- og aluminiumsfabrikker til at skære ned i deres produktion, at forbyde kul i landets vigtigste havne og lukke fabrikker, der producerer kunstgødning.

Dokumenter om de nye udspil viser, at produktionen af stål og kunstgødning måske vil blive halveret i 28 byer i fem regioner fra sidst i november frem til sidst i februar.

I juli vil havnebyen Tianjin, som er et af Kinas mest travle trafikknudepunkter, holde op med at anvende kul, og en stor del af kultransporterne vil blive omlagt fra lastbiler til jernbanetransporter.

I Tianjin, som er Kinas næststørste havn målt i forhold til lastvolumen, handles der årligt 100 millioner ton kul.

Det står ikke klart, hvornår ministeriet tager stilling til, om de nye indgreb skal føres ud i livet.

Den kinesiske regering indledte for tre år siden en offensiv mod forurening.

De mest berørte regioner er nogle af de mest befolkede og mest smogplagede: Beijing, havnebyen Tianjin og naboprovinserne Hebei, Shandong, Shanxi og Henan.

De står for over en tredjedel af Kinas stålproduktion, mens Hebei, Henan og Shandong er de førende regioner for aluminiumproduktion. De står for omkring 70 procent af Kinas totale aluminiumproduktion.