Kina ser Hongkong som ukrænkeligt kerneland trods aftale

Den kommunistiske, kinesiske præsident, Xi Jinpings, besøg i Hongkong på 20-året for bystatens indlemmelse i Kina handler om at vise, at Kina bestemmer.

- Grundlæggende er Hongkong et af de mest prekære områder for Kina. Protesterne er et forsøg på at gå imod Beijings linje, hvor de tager mere og mere kontrol.

- Der er en udbredt frygt i befolkningen for, at man mere og mere bliver påduttet Kinas politiske system, der er noget mere autoritært end det, der er i Hongkong nu, siger forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Andreas Bøje Forsby.

Xi Jinping har da også brugt tiden på at besigtige tropper i landet og sagde lørdag morgen dansk tid:

- Ethvert forsøg på at true Kinas suverænitet, udfordre centralregeringens magt eller bruge Hongkong til at infiltrere og sabotere Kina vil overskride en rød linje. Det er utilladeligt.

Andreas Bøje Forsby er ikke i tvivl om, at Kina langsomt, men sikkert er i gang med at indlemme Hongkong.

Bystaten anses som kinesisk kerneland og som en afgørende del af det rige, den kommunistiske regering er ved at gensamle, lyder det.

- Hele kommunistpartiets fortælling om, at de varetager Kinas interesser bedre end nogle andre, afhænger meget af, at de kan gendanne riget på den lange bane.

- Derfor må Hongkong ikke på nogen måde forsøge at gøre oprør mod Beijing. Der har været røster, der har sagt, at Hongkong bør være en selvstændig stat. Og det slår Xi Jinping ned på, siger Andreas Bøje Forsby.

Han understreger, at Kina har kontrol med Hongkong og kunne sætte militæret ind, hvis de ville.

- Det vil være absolut sidste løsning. Men der er ingen tvivl om, at Beijing ikke vil tolerere nogen slinger i valsen.

- Kina har også en mere langsigtet og tålmodig tilgang. Det er klart, når man har en civilisation, der er flere 1000 år gammel.

- Så de kan godt acceptere, at Hongkong er lidt autonom frem til 2047. Hele tanken er, at man langsomt underminerer den autonomi og tager kontrol over den politiske udvikling, siger Andreas Bøje Forsby.