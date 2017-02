Kina og USA er på talefod efter et venligt brev fra Trump

Den amerikanske præsident skriver i et brev, at USA og Kina skal arbejde sammen om sager, der gavner begge.

Trumps ønsker samtidig kineserne et godt nytår, oplyser Det Hvide Hus.

- Præsident Trump slog fast, at han ser frem til at arbejde sammen med præsident Xi for at udvikle et konstruktivt forhold, der kommer både USA og Kina til gavn, hedder det.

Tonen har ellers været hård fra den nye amerikanske præsident over for Kina.

Trump har beskyldt kineserne for at stjæle amerikanske arbejdspladser i stor stil. Han har truet med at indføre højere told på varer, der importeres fra Kina til USA.

Kina reagerer positivt på brevet og kalder det meget vigtigt for forholdet mellem de to lande.

På et pressemøde i Beijing roser Udenrigsministeriets talsmand Trump for at lykønske landets borgere i forbindelse med det kinesiske nytår.

Ifølge talsmanden er samarbejde mellem de to lande den eneste vej frem.