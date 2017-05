Kina og EU holder fast i klimamål med eller uden USA

En højtstående embedsmand i EU fortæller onsdag, at Kina og EU vil fastholde deres forpligtelse til Parisaftalen. De har heller ikke hørt, at andre lande har planer om at trække sig ud af aftalen.

Kinas og EU's forpligtelse gælder, uanset om USA trækker sig ud af aftalen eller ej, lyder det.

Torsdag og fredag mødes den kinesiske premierminister, Li Keqiang, med EU-præsident Donald Tusk og formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker.

Her vil klimaforandringer stå øverst på dagsordenen.

Ifølge EU-embedsmanden forventes det, at der bliver udsendt en fælles udtalelse om klimaforandringer og grøn energi fra mødet. Heraf vil det fremgå i detaljer, hvordan Kina og EU vil implementere Parisaftalen.

Det forventes dog ikke, at en udtalelse fra EU og Kina specifikt vil omhandle USA og en eventuel udmeldelse af Parisaftalen.

Donald Trump deltog senest i et G7-topmøde fredag, hvor flere verdensledere forsøgte at overtale ham til at holde fast i Parisaftalen. Men det er altså tvivlsomt, om det er lykkedes.

Selv har præsidenten onsdag meddelt på Twitter, at han vil annoncere sin beslutning omkring klimaaftalen om få dage.

Parisaftalen, der blev indgået i december 2015, består af en handlingsplan, der skal forsøge at begrænse stigningen i den globale gennemsnitstemperatur til et stykke under to grader.

195 lande har tilsluttet sig aftalen.

Aftalen trådte officielt i kraft 4. november 2016. Det skete, da 55 lande, der stod for mindst 55 procent af de globale drivhusgasser havde ratificeret aftalen.

Selv uden USA som en del af aftalen, vil den fortsat leve op til målet om at gælde 55 lande, der står for 55 procent af udledningen.