Kina advarer mod øgede spændinger efter missiltest

Det var søndag morgen lokal tid, at Nordkorea affyrede et uidentificeret missil fra landets vestkyst.

Missilet fløj omkring 700 kilometer, før det styrtede ned i Det Japanske Hav.

I en udtalelse fra udenrigsministeriet tager Kina afstand fra den nordkoreanske missiltest.

- Alle relevante parter bør udvise tilbageholdenhed og undgå at forværre spændinger i regionen, stod der.

Den russiske præsident mødtes på sidelinjen af et topmøde i Beijing med den kinesiske præsident, Xi Jinping. Her diskuterede de situationen i "detaljer".

Kreml-talsmand Dmitrij Peskov fortalte, at "begge parter udtrykte deres bekymring over eskaleringen af spændingerne".

Kina har været under stigende pres - særligt fra USA - for at hjælpe med at holde styr på Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Kina er Nordkoreas eneste allierede og økonomiske livline.

Landet har dog været modstræbende over for at udøve pres over for styret i Pyongyang.

Kina og Rusland er ikke de eneste, der har taget afstand fra den nordkoreanske missiltest. Affyringen er ligeledes blevet fordømt af Japan, Sydkorea og USA.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, opfordrede til, at sanktionerne mod Nordkorea blev strammet.

- Lad denne seneste provokation tjene som en opfordring til alle lande om at indføre langt stærkere sanktioner mod Nordkorea, lød det i en erklæring fra Det Hvide Hus.

Missiltesten blev udført samme dag som topmødet i Beijing. Her vil Kina fremvise sin plan om at genoplive historiske handelsruter fra Asien til Europa og Afrika.

En nordkoreansk delegation forventes at deltage i topmødet i den kinesiske hovedstad.