Kina åbner topmøde om ny silkevej med løfte om samarbejde

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, lovede under åbningen blandt andet, at Kina vil bruge, hvad der svarer til 824 milliarder kroner på den såkaldte silkevej.

Kina har søndag åbnet et topmøde for at fremvise sin ambitiøse plan om at genoplive historiske handelsruter fra Asien til Europa og Afrika.

Silkevejen vil indebære massive udvidelser af handelsruter både til vands og på land.

Præsidenten sagde også, at alle er velkommen til at benytte sig af ruterne, som han forventer vil bringe både fred og vækst til store dele af verden.

Siden præsidenten fremlagde planen om en ny silkevej i 2013, har kineserne sigtet efter at udvide forbindelser mellem Asien, Afrika og Europa med milliardstore investeringer.

- Vi bør bygge en åben platform af samarbejde og opretholde og udvide verdensøkonomien, sagde Xi Jinping om den nye silkevej i sin tale ved topmødet.

Han lovede at investere endnu mere massivt i silkevejen, end det har været tilfældet hidtil.

Blandt andet vil han tilføre fonden bag projektet yderligere 100 milliarder yen. Det svarer til cirka 98 milliarder kroner.

- Vi bør sammen skabe et miljø, der kan åbne for udvikling og etablere et retfærdigt, profitabelt og gennemsigtigt system for international handel og investeringer, siger han.

Ledere fra 29 lande deltager i topmødet, der slutter mandag.

Nogle vestlige diplomater har udtrykt bekymring over projektet. De ser det som et forsøg på at udvide kinesisk indflydelse i verden.

Det har Kina afvist. Blandt andet har kineserne sagt, at silkevejen bliver åben for alle.

- Det vi håber at skabe, er en stor familie, der kan leve side om side i harmoni, siger Xi Jinping.

Flere af Kinas vigtigste allierede vil deltage i topmødet. Blandt andre er Rusland præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdoğan, til stede.

Premierministre fra Spanien, Italien, Grækenland og Ungarn er også blandt de fremmødte.